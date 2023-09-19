AB'den Kosova ve Sırbistan açıklaması: AB yolundaki fırsatları kaybedebilirler

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:05

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:05

AB Konseyi'nden, geçen hafta Brüksel'de AB, Sırbistan ve Kosova arasında yapılan Belgrad-Priştine Diyaloğu Toplantısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İki ülkenin normalleşmesiyle ilgili süreçteki aksaklık nedeniyle endişe duyulduğunun belirtildiği açıklamada, "Sırp Belediyeler Birliği kurma çalışmalarının daha fazla gecikme veya ön koşul olmaksızın başlaması gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "AB, vatandaşların, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve medya temsilcilerinin yaralanmasına neden olan son şiddet olayları üzerinden aylar geçmişken hala Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin azaltılması konusunda her iki tarafın da ilerleme kaydedememesinden endişe duymaya devam ediyor" değerlendirmesi paylaşıldı.

"AB ve diğer uluslararası ortakların defalarca çağrılarına rağmen şu ana kadar atılan adımlar yetersiz kalıyor ve kuzeydeki güvenlik durumu gerginliğini koruyor" ifadesine yer verilen açıklamada, AB'nin aldığı tüm önlemlerin, tarafların yükümlülüklerine uymaması halinde "geri döndürebilir" nitelikte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde erken yerel seçimlerin hızla yapılmasının önemine işaret edilerek, Kosovalı Sırplar da seçim sürecine tam olarak ve koşulsuz katılmaya çağrıldı.

Taraflara, AB'ye üyelik yolunun normalleşmeden geçtiği anımsatılan açıklamada, "Her iki ülke de Avrupa yolunda ilerleme fırsatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.