Kosovalı gazilerden EULEX karşıtı protesto: Cep telefonlar, merkeze fırlatıldı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:58

Güncelleme: 15.09.2023 - 15:58

EULEX'in başkent Priştine'nin yakınındaki genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 UÇK gazisi, EULEX'in son günlerde yaptığı müdahalelerle gazileri ve şehit ailelerini rahatsız ettiği gerekçesiyle cep telefonlarını merkezin avlusuna fırlattı.

UÇK Gazi Örgütü Başkan Vekili Faton Klinaku, Lahey'deki Özel Mahkeme ve EULEX'in, eski UÇK üyeleri ve şehit ailelerini taciz ettiğini söyledi.

Kosova kurumlarının bu eylemler karşısında sessiz kaldığını belirten Klinaku, "Kosova polisinin müdahale zincirinin ilk halkası olduğu göz önüne alındığında, devletin konuyu ciddiye almasını ve polis olmadan ister Özel Savcılığından ister EULEX'ten sivillerin evlerimize girmesine izin vermemesini istiyoruz, aksi takdirde vatandaşların sürekli tepkileri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Klinaku ayrıca Lahey'deki mahkemenin yalnızca Arnavutları yargıladığını, Sırpların Kosova Savaşı sırasında sivillere yönelik işlediği suçları yargılamadığını belirtti.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemenin emirlerini yerine getirmekle görevli EULEX, geçen günlerde eski UÇK komutanı Rrustem Mustafa ve eski UÇK üyesi Nait Hasani'yi sorguladı, telefonlarına el koydu. Ayrıca UÇK şehitleri Fahri ve Bahri Fazliu'nun evleri de arandı.

KOSOVA ÖZEL ODALARI VE ÖZEL SAVCILIĞI

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana onlarca eski UÇK mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu bulunan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile diğer 3 sanığın yargılanması sürüyor.

İddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.



