AB'den Kosova ve Sırbistan'a çağrı: Ön koşulsuz olarak Brüksel'e bekliyoruz

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:17

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:17

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Sırbistan-Kosova arasındaki gerginlikle ilgili soruyu yanıtladı.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi gerginliğin azaltılması ve Belgrad-Priştine Diyaloğu'na geri dönülmesi için Brüksel'e davet ettiğini söyledi.

OLUMLU YANIT GELMEDİ

Liderlerden henüz olumlu yanıt alınmadığını ifade eden Stano, "AB, üye olmak isteyen ülkelerden makul bir tutum beklemektedir. İkisini de davet ettik ve ön koşulsuz gelmelerini bekliyoruz" dedi.

Stano, 26 Haziran'da yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ve 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde konunun ele alınacağını belirterek, bunun AB'nin meseleye verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

Bu toplantılar öncesinde Borrell'in davetinin taraflar için fırsat olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getiren Stano, "Aksi durumun hem Kosova'daki hem de Sırbistan'daki vatandaşlar üzerinde sonuçları olacaktır. Bu sadece iki liderin sorumluluğunda olacaktır. Başka kimsenin sorumluluğunda değil" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dün yaptığı değerlendirmede, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin mevcut şartlarda "anlamsız" olduğunu ve gözaltına alınan Kosovalı Sırplar serbest bırakılmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmayacağını söylemişti.