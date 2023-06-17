Kosova'nın kuzeyinde gazetecilere saldırı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 17.06.2023 - 09:20

Kosova Gazeteciler Derneği (AGK) tarafından paylaşılan görüntülerde, Kosovalı medya çalışanlarının, maskeli kişilerce taşla ve fiziksel saldırıya uğradığı yer aldı.

Başbakan Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leposaviç belediyesi önünde bazı şahısların isyan ve şiddet yaratma girişimleri sırasında hazır bulunan gazetecilere suç çetelerinin saldırdığını belirtti.

Kurti, Belgrad'ın kontrolündeki aşırılık yanlısı grupların polise ve gazetecilere tahammül edemediğine vurgu yaptığı paylaşımında, "Kameraman Bardh Bekteshi ve gazeteci Dorentina Thaqi başından ve vücudundan yaralandı. Diğer kameramanlar Albin Rrahmani ve Ardijan Shala yaralandı. Gazeteciler Laura Kerolli ve Qendresa Sinani bacağından, gazeteci Pleurat Salihu ise kolundan yaralandı. Kameraman ve gazetecilere acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurti ayrıca uluslararası kurumlara, Kosova polisi, KFOR ve özellikle gazetecilere yönelik tüm saldırganların adalet önüne çıkarılması için Kosova kurumlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Kosova Devlet Televizyonu (RTK) çalışanı Venera Xhoxhaj, yaşadıklarını AGK'ya anlatırken, "Bize taş attılar, bazı arkadaşlar uzaklaşırken yere düştü, RTK kameramanı Bardh Bekteshi itilerek yere düşürüldü ve ardından fiziksel saldırıya uğradı, başından ve vücudundan yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yaralı gazeteciler, Mitrovica Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı, Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi'nin Leposaviç Belediye Başkanı Lulzim Hetemi'yi ziyaret etmesi sırasında gerçekleşti.

AGK, yaklaşık üç haftada ülkenin kuzeyindeki gelişmeleri takip eden gazetecilere, kameramanlara, foto muhabirlerine ve medyaya yönelik 30 saldırı yaşandığını bildirdi.