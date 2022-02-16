AB'den Nijerya'ya 820 milyon euroluk yatırım
Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın dijital ekonomisine 2024 yılına kadar 820 milyon euroluk yatırım yapacak.
Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya'nın dijital ekonomisini desteklemek için 3 yıl içinde 820 milyon eurpo yatırım yapacağı bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile görüştü.
Görüşmenin ardından Sözcüsü Laolu Akande tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vestager ve Osinbajo Nijerya ile AB'nin dijital ekonomide birlikte çalışması konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Vestager, görüşmede, AB'nin 2024 yılına kadar sürecek AB-Nijerya Dijital Ekonomi Paketi çerçevesinde Nijerya'nın dijital ekonomisini desteklemek için 820 milyon euro yatırım yapacağını söyledi.
Bu paranın daha önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan 150 milyar euro değerindeki Küresel Ağ Geçidi Afrika-Avrupa Yatırım Paketi'ne dahil olduğuna işaret eden Vestager, bu yatırımın ülkede güvenli bağlantı, kamu hizmetlerini dijitalleştirme, girişimciliğin desteklenmesi ve dijital beceriler oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.
AB yatırım paketini memnuniyetle karşılayan Osinbajo ise Nijerya'nın Ulusal Kalkınma Planında dijital teknoloji kullanımının çok önemli olduğunu ifade etti.
Osibanjo, AB'nin Nijerya'nın küresel toplum net sıfır emisyon hedeflerine doğru ilerlerken gazın bir "geçiş yakıtı" olarak görülmesi gerektiği görüşünü desteklediğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
İlgili Haberler
- AB'den Afrika'ya yatırım fonu
- DSÖ: Afrika’da Omicron çıktığından itibaren vaka sayıları ilk defa düştü
- Afrika Zirvesi’ne Omicron gölgesi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Almanya: 'Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık'
- Kanada’da ayrımcılığın sembolü Jack heykeli yıkıldı
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Kaşlara uygulanan boyalara dikkat!
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı