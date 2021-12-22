Afrika Zirvesi’ne Omicron gölgesi
Türkiye’nin uzun süredir hazırlıklarını yaptığı 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi kasım ayı sonunda Güney Afrika ile birlikte beş ülkeye Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulaması zirveye gölge düşürdü.
İstanbul’da, geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne 48 Afrika ülkesinden 38’i katıldı. Nijerya, Senegal, Ruanda, Etiyopya ve Somali’nin de bulunduğu 16 ülke devlet ve hükümet başkanı düzeyinde zirveye katılırken 22 ülke de bakan, özel temsilci ve büyükelçi düzeyinde temsil edildi. Türkiye’nin uzun süredir hazırlıklarını yaptığı ortaklık zirvesi öncesi kasım ayı sonunda Güney Afrika ile birlikte beş ülkeye Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulaması Afrika ülkeleri açısından zirveye gölge düşüren bir unsur oldu. Türkiye’nin kısıtlama uyguladığı ülkelerden Güney Afrika ve Zimbabve zirveye büyükelçi seviyesinde katılım gösterirken zirvede seyahat yasağı uygulanan diğer ülkeler Botsvana, Mozambik ve Namibya’dan temsilci yer almadı.
Güney Afrika’nın, özellikle Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşlarının durdurulması nedeniyle Ankara’ya çeşitli kanallardan rahatsızlığını ilettiği öğrenildi. Güney Afrika’nın başını çektiği ülkelerin, Omicron varyantı kısa sürede dünyaya duyurulmasına karşın Batılı ülkelerin seyahat yasağında “aceleci” davranmaları konusunda “Yeni varyantı gizlemeden duyurmamıza karşın hızla seyahat yasağı uygulanması bir anlamda Afrika ülkelerini cezalandırmak anlamına geliyor. Afrika değil de başka bir coğrafya olsaydı bu seyahat yasağı bu kadar aceleyle uygulanmazdı” görüşünde oldukları belirtiliyor.
Öte yandan Omicron varyantı nedeniyle durdurulan THY’nin İstanbul-Johannesburg ve Cape Town uçuşları 18 Aralık itibarıyla kısıtlı olarak sadece transit yolculara hizmet verecek şekilde yeniden başlatıldı.
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