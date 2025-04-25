AB'den peş peşe Filistin adımları: Litvanya tanıyacağız dedi, Norveç elçi atadı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:14

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:25

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre Bakan Kestutis Budrys, ülkedeki "Ziniu Radijas" programına verdiği demeçte ülkesinin Filistin'i tanıyabileceği sinyalini verdi.

Önceliğin rehinelerin salıverilmesi ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes olması gerektiğini kaydeden Budrys, bu sürecin 'istikrar getirme ve bir yol haritası çıkarmayı' kapsaması gerektiğini söyledi.

Bu aşamaların bir parçasının da "kesinlikle bir Filistin devleti olması gerekliliğini" belirten Budrys, "(Filistin'in) Ne zaman tanınacağına gelince, Litvanya elbette Fransa tarafından önerilenleri ve diğer devletlerin kararlarını izliyor. Çoğunluk sağlandığında, doğru zamanda, bunu (Filistin'in tanınmasını) kesinlikle değerlendirececeğiz." ifadelerini kullandı.

Kestutis Budrys

MACRON'DAN 'FİLİSTİN' MESAJI

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına 9 Nisan'da verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda bu karara varabiliriz. Bunu, şu veya bu kişiyi memnun etmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü adil bir seçim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Barbados ve Meksika gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147 olmuştu.

NORVEÇ'TEN 'BÜYÜKELÇİ' ADIMI

Öte yandan Norveç, Marie Antoinette Sedin’in Filistin Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marie Antoinette Sedin’in Filistin Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Kravik açıklamasında, "Bugün, Norveç ile Filistin Devleti arasında diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasını kutluyoruz. Yeni atanan Filistin Büyükelçisi Marie Antoinette Sedin’i güven mektubunu Kral Harald’a sunmasından dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Norveç, İsrail ve İspanya ile birlikte Mayıs ayında Filistin’i 1967 sınırlarında devlet olarak resmen tanıdığını duyurmuştu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç’in kararının Orta Doğu’ya kalıcı barış getirebilecek "tek çözüm" olan "barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete" yapılan bir yatırım olduğunu söylemişti.