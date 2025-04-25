Trump, Putin'e seslendi: Vladimir, dur!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:36

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:36

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların "gereksiz ve zamanlamasının kötü" olduğunu vurguladı. Trump, açıklamasında "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

ASKERİ ÇÖZÜM OLASI DEĞİL

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce günlük basın toplantısında gazetecilerin Rusya ve İran ile yapılan görüşmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların savaşarak çözülebileceğini düşünmediklerini belirten Bruce, "Açıkçası, Ukrayna ve Rusya söz konusu olduğunda buna inanmıyorlar. Bunu defalarca söylediler" dedi.

Tammy Bruce, "Başkan Trump, bunun diplomatik olarak çözülmesini istiyor" sözlerini ekledi.

Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın "askeri olarak kazanılamayacağını" belirten sözlerini hatırlatan Bruce, "bu yüzden diplomasiye başvurulmasını istiyorlar" ifadesine yer verdi.

Sözcü Bruce ayrıca Rubio'nun, yarın Londra'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı zirveye, yoğun programından dolayı katılamayacağını aktardı.

Bruce, Londra’daki zirveye ABD’yi temsilen Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un katılacağı bilgisini paylaştı.