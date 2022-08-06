AB'den Rusya'ya tepki: Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki operasyonlarını kınadı
AB, Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerini kınadıklarını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulundu.
Josep Borrell, "AB, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerini kınıyor" ifadesini kullanarak, nükleer güvenlik kurallarının ciddi ve sorumsuz biçimde ihlal edildiğini kaydetti.
Borrell, bunun Rusya'nın uluslararası kuralları hiçe saymasının bir başka örneği olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) bölgeye erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
6 nükleer reaktör bulunan ve toplam 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.
Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.
Hali hazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde hava saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- MEB, 65 okul için inceleme başlattı
- Erdoğan'a kötü haber: AKP seçmeni neden vazgeçti?