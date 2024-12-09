AB'den Suriye açıklaması: Yeniden inşasını desteklemeye hazırız

Yayınlanma: 09.12.2024 - 07:56

Güncelleme: 09.12.2024 - 07:56

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşar Esad'ın "zalim diktatörlüğünün" çöktüğünü belirterek, "Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz de değil. Avrupa, ulusal birliği ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa ve bölge liderleriyle iletişim halinde olduklarını ve gelişmelerin izlendiğini kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB, Suriye halkıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya hazır" değerlendirmesini yaparken, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da bundan sonraki adımların "diyalog, birlik, temel haklara saygı ve uluslararası hukuk" çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı.

AB'den Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine ilk tepki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan gelmişti.

Kallas, Beşşar Esad rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını belirterek, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu duyurmuştu.