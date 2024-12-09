ABD'den Suriye'de IŞİD operasyonu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de IŞİD terör örgütüne ait olduğu bilinen kampları vurduğunu duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde terör örgütü IŞİD'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırıların, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Hiç şüpheniz olmasın ki IŞİD'in yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
CENTCOM'un bölgedeki müttefikleriyle birlikte, IŞİD'in faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.
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