AB'den Suriye'ye 'insani yardım' açıklaması: 'Erdoğan ile yapacağım görüşmede ele alacağım'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:17

Güncelleme: 13.12.2024 - 19:17

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB’nin acil yardım malzemelerinin ulaştırılması için Suriye’ye yönelik insani hava köprüsü başlatılacağını açıkladı.

İnsani yardım fonunun da bu nedenle 160 milyon avroya çıkarıldığını belirten Leyen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ERDOĞAN İLE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNU DA ELE ALACAĞIM”

“Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut vadediyor. Ancak bu değişim, riskleri ve zorlukları da beraberinde getiriyor. Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık.

Ayrıca gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlatıyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım. Suriye halkının yanındayız.”

AB YARDIM UÇAKLARI, 50 TON SAĞLIK MALZEMESİNİ DAĞITILMAK ÜZERE ADANA'YA GETİRECEK

Yapılan planlamaya göre, AB tarafından finanse edilen yardım uçakları, Dubai'deki AB stoklarından toplam 50 ton sağlık malzemesini önümüzdeki günlerde sınır ötesinde dağıtılmak üzere Adana'ya getirecek. Danimarka'daki bir başka AB stoğundan 46 ton daha sağlık, eğitim ve barınma malzemesi Adana'ya kamyonlarla taşınacak ve Suriye içinde dağıtılmak üzere UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'ne teslim edilecek.

Komisyon ayrıca insanların en acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için 4 milyon avro daha seferber ederek 2024 yılında toplam insani yardım desteğini 163 milyon avroya çıkaracak.

“BU YENİ FON, YARDIMLARIN SURİYE’YE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASINI HEDEFLEMEKTEDİR”

Avrupa Komisyonu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeleri de yer verdi:

“Bu yeni fon, AB’nin hâlihazırda Suriye'de faaliyet gösteren insani yardım ortakları aracılığıyla aktarılan insani yardımlara ek olarak kritik önem taşıyan yardımların, hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda travma kitlerinin sağlanması, sağlık tesislerindeki hayati eksikliklerin giderilmesinin desteklenmesi, acil barınma kitleri ve sanitasyon desteği ile Suriye'nin kuzeyinde 61 bin 500 kişiye gıda kolisi dağıtımı için finansman sağlanması da yer almaktadır.

Son 13 yıl boyunca AB ve Üye Devletler, değeri 33,3 milyar avroyu aşan insani yardım ve kalkınma, ekonomi ve istikrar yardımını devreye sokarak hem ülke içindeki hem de bölge genelindeki Suriyelileri desteklemiştir.”