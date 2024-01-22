AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi ve 5 kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 19:16
AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar
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AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ekonomi danışmanı, 3 iş insanı ve Esad’ın ailesiyle bağlantılı 2 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Esad’ı desteklediği tespit edilen 5 kuruluş arasında ise Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird Travel Agency, Iloma Investment Private JSC ve Al-Aqila'nın bulunduğu aktarıldı.

Yaptırımlar kapsamında listeye alınan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulup ekonomik kaynak temin etmeleri yasaklanırken, ayrıca kişilere yönelik AB’ye seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

AB'nin Suriye yaptırımları, 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef alıyor.

AB'nin yaptırım listesinde yaklaşık 300 kişi ve 80'den fazla kuruluş yer alıyor.


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