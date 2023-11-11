Riyad'da kritik zirve başlıyor: Erdoğan ile Esad bir araya gelecek mi?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:00

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin "olağanüstü Arap-İslam zirvesi" olarak düzenlenmesine karar verildiğini ve bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen gerçekleşeceği aktarıldı.

ERDOĞAN RİYAD'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere özel uçak "TRK" ile saat 09.30'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

ESAD DA RİYAD'A GELDİ

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, dün akşam zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor” denildi.