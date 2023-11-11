Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2023 Cumartesi, 15:38
Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitti.

Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllar sonra aynı fotoğraf karesine girdi.

Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Suudi yetkililer tarafından Riyad havalimanında karşılanan Reisi, Filistin'i sembolize eden kefiye ile uçaktan indi. Reisi'nin ziyareti, İran'dan Suudi Arabistan'a 11 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.

Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede


Erdoğan Esad riyad

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