AB'den 'tahıl anlaşması' çıkışı: Anlaşmaya varma ihtimalimiz yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:59
AB'den 'tahıl anlaşması' çıkışı: Anlaşmaya varma ihtimalimiz yok
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.

Borrell, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” dedi.

Borrell ayrıca, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.


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