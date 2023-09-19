AB'den 'tahıl anlaşması' çıkışı: Anlaşmaya varma ihtimalimiz yok
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında konuştu.
Sputnik'in aktardığına göre Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.
Borrell, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” dedi.
Borrell ayrıca, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- 2028’de de yok!
- Gizemli bir güç Ay'da su üretiyor; bu nasıl oluyor?
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!