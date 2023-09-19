Reuters: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden Türkiye'ye kömür gönderildi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:30

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:30

Rusya'nın gümrük verilerine göre Ukrayna'da ilhak edilen bölgelerden çıkarılan en az 14.3 milyon dolar değerinde kömür bu yıl Türkiye'ye ihraç edildi.

Reuters tarafından incelenen verilere göre şubat ile temmuz ayları arasında Ukrayna'nın doğusunda ilhak edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinden çıkarılan 160,400 ton kömür Türkiye'ye sevk edildi.

Gümrük verilerinde yer alan üç üretici belirtilen dönemde iki bölgeden çıkan kömürü Türkiye'ye gönderdiklerini Reuters'a teyit ettiler.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine Rusya ve Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen bölgeler ile ticarete kısıtlama getirmemişti. ABD, ise Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmemeleri için şirketlere uyarılar yolluyor.

Moskova'nın Ukrayna işgalini başlattığı Şubat 2022'den bu yana, NATO üyesi olan ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koymasına destek sağlayan Türkiye, birçok kez Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tanıdığını ifade etmişti.

Ankara Rusya'nın Temmuz'da çekildiği, Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden tahıl ihraç etmesine olanak sağlayan tahıl anlaşmasına aracılık etmişti.

EN AZ 10 ÜRETİCİDEN GÖNDERİLDİ



Dış ticaret verileri yayımlayan özel bir kuruluşun Reuters tarafından incelenen verilere göre Şubat ile Temmuz ayları arasında en az 10 üreticiden Türkiye'ye kömür gönderildi.

Bu verilere göre Türkiye, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinin en çok kömür tedarik eden ülke olurken, bu bölgeden ülke dışına gönderilen kömürün yüzde 95'i Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı ve gümrük genel müdürlüğü işgal edilen bölgelerden kömür tedariğine dair sorulara yanıt vermedi.

Kömürün satışını yapan şirketler, Interfax haber ajansının veri tabanına göre Rusya'da veya Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinde kurulmuş şirketlerdi.

İTHAL EDENLER ARASINDA TÜRKIYE KAYITLI ŞIRKET YOK



Kömürün satın alımı ise Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Belize ve Britanya Virjin Adaları'nda kurulan şirketler tarafından yapıldı. Satın alanlar arasında Türkiye'de kurulu şirketlerin bulunmadığı görüldü.

Reuters satın alan şirketlerin irtibat bilgilerini ve hangi kişi veya kuruluşlara ait olduğunu tespit edemedi.