AB'den Türkiye'ye çağrı: Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyun
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Yunanistan ile Türkiye'ye diyalog çağrısı yaparak, Türkiye'nin gerilimi düşürmesi gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
SKAİ'nin aktardığına göre Peter Stano, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "AB, Yunanistan'a yönelik düşmanca yorumların ciddi endişelere yol açtığını ve Doğu Akdeniz'de çok ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma çabalarıyla taban tabana zıt olduğunu defalarca vurgulamıştır" ifadelerini kullandı..
Stano, "Bu konuda 5 Eylül'de yaptığımız açıklamayı hatırlatarak, tehditlerin ve saldırgan söylemlerin kabul edilemez olduğunu ve sona ermesi gerektiğini vurguluyorum" diye konuştu.
Her iki ülkeye de diyalog çağrısı yapan Stano, "Tehditkâr retoriğin yerine anlamlı ve samimi diyalog ve iletişimin, gerginliklerin azaltılması, karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi ve Yunanistan ile Türkiye arasında ve Doğu Akdeniz'de bölgesel olarak iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için kilit öneme sahip olduğunu defalarca açıkça belirttik" dedi.
"TÜRKİYE GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ"
Stano, "Türkiye'nin gerilimi sürdürülebilir bir şekilde düşürmek için ciddi bir şekilde çalışacağı yönündeki beklentimizi yineliyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına uyum sağlamadığını belirten Stano, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına uyum sağlaması, bu yaptırımların uygulanması ve bu yaptırımları delmeye yönelik her türlü girişimin engellenmesi için bizimle işbirliği yapması yönündeki güçlü beklentimizi defalarca ifade ettik" dedi.
Stano, "Son zamanlarda Türk makamları bu konuda bizimle işbirliği yapmaya hazır olduklarına dair olumlu sinyaller verdiler ki, bu elbette memnuniyetle karşılayabileceğimiz bir gelişmedir. Bu yönde atılacak adımları görmek için sabırsızlanıyor ve bu iş birliğinin hızla başlamasını umuyoruz" diye konuştu.
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