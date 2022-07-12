AB’den Ukrayna’ya 1 milyar Euro'luk mali yardıma onay
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirerek, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını aktardı.
Von der Leyen, yardımın Ukrayna’yı güçlendireceğini ifade ederek, “Ukrayna'nın yanındayız. Şimdi ve gelecekte” dedi.
Söz konusu yardım, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna’ya için önerdiği yaklaşık 9 milyar Euro'luk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluştururken, AB’nin Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 2 milyar Euro'yu aşmış olacak.
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