AB'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'ya üst düzey ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Kiev'e gidiyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e doğru yola çıktığını bildirdi.
Michel, güvenlik nedeniyle daha önce duyurulmayan ziyaretini sosyal medyada paylaştığı video mesajla açıkladı.
Kiev yolunda olduğunu belirten Michel, burada Zelenski'nin yanı sıra Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve diğer yetkililerle görüşeceğini söyledi.
Michel, görüşmelerinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta daha güçlü olması için atılacak adımları ele alacaklarını ifade etti.
Ukrayna halkının hem toprakları hem de Avrupa ile paylaştığı ortak değerler için savaştığını vurgulayan Michel, AB'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
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