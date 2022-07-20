AB'den üye ülkelere 'gaz' çağrısı: Tüketimleri yüzde 15 azaltın

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:37

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ursula von der Leyen, Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatarak, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor" dedi.

Leyen, Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkat çekerek, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

Leyen ayrıca, çalışmalar sonucunda Rusya dışındaki kaynaklardan gelen gazın da 2022'nin başından bu yana 35 milyar metreküp arttığını dile getirdi.

'HAZIRLIKLAR YETERLİ DEĞİL'

Ursula von der Leyen, talebe ve enerji tasarrufuna odaklanmak istediklerini ifade ederek, "Hazırlıklar yeterli değil. Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanmalıyız. Rusya, gaz arzını azaltarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rus gazının tamamen kesilmesi ve bunun tüm AB'yi vurması muhtemel bir senaryo" diye konuştu.

Von der Leyen, AB pazarında herhangi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin bütün ekonomileri olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Leyen, "Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

Leyen, Rus gazının tamamen kesilmesi gibi bir durumda AB geneli için bir alarm tetikleyeceklerini anlatarak, "Üye ülkelerden gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Leyen ayrıca, bütün üye ülkelerin gaz tasarrufuna, depolamaya ve ihtiyaç halinde diğer komşularla gaz paylaşmaya hazır olmalarının önemine işaret etti.