ABD'li 25 senatörden Biden'a 'Gazze' çağrısı

ABD'li 25 senatör, Biden'a bir mektup göndererek, Gazze'de çatışmalara insani bir ara verilmesi ve bu arada hem İsrailli rehinelerin serbest kalması hem de Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda çağrıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 23:28
ABD'li 25 senatörden Biden'a 'Gazze' çağrısı
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Jon Ossoff ile Raphael Warnock'ın öncülük yaptığı 25 senatör, Joe Biden'a mektup göndererek Gazze'deki rehine ve ateşkes konusunda daha fazla diplomatik çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Mektupta, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına atıfla "çatışmalara insani ara" verilmesi ve bu arada hem İsrailli rehinelerin kurtarılması hem de Gazze'de zor durumda olan sivillere insani yardımların ulaştırılabilmesi gerektiği belirtildi.

"Bir ateşkes olmadan, bölgesel tansiyonun yükselmesi ABD'nin ulusal güvenliğine bir tehdittir." ifadesine yer verilen mektupta, "Bu müzakerelerin başarıya ulaşması milyonlarca masum sivilin de acil çıkarınadır." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'de her gün daha fazla sivilin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, bölgede verilecek bir insani aranın sivil kayıplarının da durması ve diplomatik görüşmeler için bir imkan olacağı vurgulandı.

Mektubun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu rehin takası ve ateşkes görüşmeleri için Mısır'a müzakere heyetini göndermeyi reddettiği döneme denk gelmesi dikkati çekti.


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