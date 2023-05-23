ABD'li Amiralden 'temerrüt' uyarısı: Ordu için feci sonuçları olacak
ABD Donanması Deniz Operasyonları Şefi Amiral Michael Gilday, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesinin ordu için "feci sonuçlar" doğurabileceğini söyledi.
ABD Donanması Deniz Operasyonları Şefi Amiral Michael Gilday, Dış İlişkiler Konseyi'nde (Council on Foreign Relations) düzenlenen bir etkinlikte konuştu.
Michael Gilday, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesinin ordu için "feci sonuçlar" doğurabileceğini söyledi.
Gilday, "ABD federal borcunun olası bir temerrüdü, ABD ordusu için feci sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
Olası bir temerrüdün ABD ordusu üzerindeki etkilerine ilişkin konuşan Gilday, şunları kaydetti:
"Ulusal borç tavanı konusunda istikrar ve öngörülebilirliğin olmadığı bir durumu daha önce hiç yaşamamıştık. Dolayısıyla bu durumda herhangi bir şeyi tahmin etmek son derece zor."
Gilday ayrıca, "Kuşkusuz bunun denizciler, askerler, aileleri ve ülke genelindeki demokrasi cephaneliği için ciddi sonuçları olacaktır" dedi.
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