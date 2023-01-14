ABD'li bir adam, kendisine benzeyen bir adamın işlediği suçtan dolayı 17 yıl hapis yattı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:46

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:46

ABD'li Richard Jones adında bir adam, kendisine benzeyen bir adamın işlediği suçtan dolayı yıllarca hapiste yattığını söyledi.

Richard Jones, 2000 yılında ağırlaştırılmış "soygun" suçundan "yanlışlıkla" hapse atıldı.

Yıllar sonra kurbana ve tanıklara kendisine benzeyen asıl suçlu Ricky Amos'un fotoğrafı gösterilince hata ortaya çıktı.

Hata, görgü tanıklarının Jones'u bir dizi vesikalık fotoğraftan suçlu olarak teşhis etmesiyle yapıldı.

SAVUNMASI HER SEFERİNDE REDDEDİLDİ

Cezayı bir çok kez temyize götürdüğünü ve kendini savunmaya çalıştığını anlatan Jones, her seferinde reddedildiğini söyledi.

Midwest Innocence Project ve Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin sonunda Jones'un adını temize çıkarmak için harekete geçtiği, kendisine benzeyen hırsız Ricky Amos ile aynı cezaevinde kaldığını tespit ettiği belirtildi.

SUÇSUZ OLDUĞU KANITLANDI

Amos suçu işlediğini inkar etse de, nihayet Jones'un suçsuz olduğu kanıtlandı. Zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle Amos'un bu suçtan dolayı yargılanmayacağı öğrenildi.

Jones, 2017'de serbest bırakıldığını belirterek, "Çocuklarım söz konusu olduğunda, zorlu bir yolculuk oldu ama artık anlayabilecekleri bir yaştalar. Şansa inanmıyorum, kutsanmış olduğuma inanıyorum" dedi.

Jones ayrıca, 1 milyon dolar tazminatın yanı sıra bir "masumiyet belgesi" de aldığını dile getirdi.