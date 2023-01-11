Kanada'da gardiyanlar, hapishane bahçesinde uyuşturucu yüklü bir güvercini yakaladı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:06

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:06

Kanada'da infaz koruma memurları, hapishane bahçesinde, üzerinde uyuşturucu yüklü bir sırt çantası taşıyan kurye güvercin ele geçirdi.

Güvercine bağlı çantanın içinden 30 gram kristal metanfetamin çıktığı bildirildi.

In Canada, a pigeon wearing a backpack has been arrested after it was caught attempting to smuggle a package of crystal meth into a prison in British Columbia. ?????? pic.twitter.com/yuJYSys2cB — Black People Pets (@blackpeoplepets) January 10, 2023

Kanada Ceza İnfaz Memurları Sendikası Pasifik Bölgesi Başkanı John Randle, "Hapishane içinde bir güvercin bulundu ve üzerinde sırt çantası gibi küçük bir paket olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.

Güvercinin izin sürmek ve yakalamak için biraz çaba sarf edildiğini aktaran Randle, "Çok hareketliydi ve ilk görüldüğünde birim bahçelerinden birinin hemen dışındaydı" dedi.

"ESKİ YÖNTEMLERİ KULLANIYORLAR"

Randle,"Kuşun üzerinde bulunan maddenin kristal metanfetamin olması kesinlikle korkutucu. Sanki mahkumlar ve suçlular zamanda geriye gidip eski yöntemleri kullanıyorlar" diye konuştu.

Kanada polisi olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

TACİRLERİN "METİN ABİ" ŞİFRESİ

Ülkemizde ve dünyada yayılımı bir türlü engellenemeyen, çağımızın en tehlikeli uyuşturucularından biri olan 'metamfetamin', geçtiğimiz günlerde polisin yurt genelinde yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu tacirleri tarafından kullanılan çeşitli kod isimleriyle gündeme gelmişti.

Narkotik polisleri, operasyon öncesi yaptıkları teknik takiplerde, tacirlerin metamfetamini 'Metin abi', eroini ise 'Erol abi' şeklinde kodladıklarını tespit etmişti.

METAMFETAMİN NEDİR?

Merkezî sinir sistemi uyarıcısı, sentetik bir madde olan Metamfetamin, uyarıcı etkileri sebebiyle yasadışı kullanımı mevcut olan, kristal ve hap formunda olabilen, çeşitleri dünyada birçok ülkede yasadışı olarak satılan bir tür uyarıcı maddedir.

Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla güçlü bir psikolojik bağımlılık yapabilme etkisine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakın psikoaktif bir maddedir. Yaygın kullanımlarda beyin kimyasını bozup depresyona yol açtığı bilinmektedir.

Bağımlılarında kalıcı anhedoni oluşmaktadır. Psikoz etkileri ortaya çıkartıp, görsel ve işitsel halüsinasyonlar ortaya çıkarabilir. Kullanıcılarında güçlü bir psikolojik bağımlılık yan etkisi görülür.

Devamlı kullanıcılarında meth ağzı denen diş çürükleri gözükür, bağışıklık sistemi baskılanır. Bu kişilerde stafilokok enfeksiyonları sıktır. Kilo kaybı ve kısa dönem libido artışı, ardından erektil disfonksiyon da bilinen etkilerindendir.

Kuvvetli sistemik reaksiyon ile ölüm görülebilir.