Kanada'da gardiyanlar, hapishane bahçesinde uyuşturucu yüklü bir güvercini yakaladı

Kanada'da infaz koruma memurları, hapishane bahçesinde, üzerinde uyuşturucu yüklü bir sırt çantası taşıyan kurye güvercin ele geçirdi.

Güvercine bağlı çantanın içinden 30 gram kristal metanfetamin çıktığı bildirildi.

In Canada, a pigeon wearing a backpack has been arrested after it was caught attempting to smuggle a package of crystal meth into a prison in British Columbia. ?????? pic.twitter.com/yuJYSys2cB