Çin ABD'den XBB.1.5 verilerini paylaşmasını istedi
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin, Omicron alt varyantı XBB.1.5'in hızlı yayılışını göz önünde bulundurarak yerel Covid-19 bilgi ve verilerini zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang, katıldığı basın toplantısında, ABD'nin Omicron alt varyantı XBB.1.5'in Çin ile paylaşıp paylaşmadığı sorusuna cevap verdi.
Tüm Grip Verilerinin Paylaşılması Küresel İnisiyatifi'nin açık kaynaklı Covid-19 verilerine göre salgının ortaya çıkışını izleyen üç yıl içerisinde neredeyse tüm Covid-19 varyantları ve bunların kollarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olduğunu söyleyen Wang, ABD'nin en yüksek sayıda Covid-19 varyantına sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.
Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı çoğalan varyant olduğunu ve ABD'deki Covid-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasının sorumlusunun bu varyant olduğunu belirtti. Wang, "ABD tarafının yerel Covid-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkin önlemler alması gerekir" dedi.
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