Çin ABD'den XBB.1.5 verilerini paylaşmasını istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin, Omicron alt varyantı XBB.1.5'in hızlı yayılışını göz önünde bulundurarak yerel Covid-19 bilgi ve verilerini zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

Xinhua
Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:06
Çin ABD'den XBB.1.5 verilerini paylaşmasını istedi
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang, katıldığı basın toplantısında, ABD'nin  Omicron alt varyantı XBB.1.5'in Çin ile paylaşıp paylaşmadığı sorusuna cevap verdi.

Tüm Grip Verilerinin Paylaşılması Küresel İnisiyatifi'nin açık kaynaklı Covid-19 verilerine göre salgının ortaya çıkışını izleyen üç yıl içerisinde neredeyse tüm Covid-19 varyantları ve bunların kollarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olduğunu söyleyen Wang, ABD'nin en yüksek sayıda Covid-19 varyantına sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı çoğalan varyant olduğunu ve ABD'deki Covid-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasının sorumlusunun bu varyant olduğunu belirtti. Wang, "ABD tarafının yerel Covid-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkin önlemler alması gerekir" dedi.


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