ABD'li boksör Kevin Johnson, Putin'e saygı duyduğu için adını değiştirdi

Eski Dünya Boks Konseyi (WBC) yarışmacısı Amerikalı profesyonel boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "onuruna" ismini "Kevin Vladimirovich" şeklinde değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:05
ABD'li boksör Kevin Johnson, Putin'e saygı duyduğu için adını değiştirdi
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Eski Dünya Boks Konseyi (WBC) yarışmacısı Amerikalı profesyonel boksör Kevin Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onuruna ismini değiştirme kararı aldığını açıkladı.

Johnson, 8 Ağustos'ta REN TV kanalına verdiği bir röportajda adını "Kevin Vladimirovich" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Kevin, "Çok memnunum! Daha iyisi olamazdı. Onun enerjisini hissetmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

43 yaşındaki sporcu Nisan ayında Rusya'da kazandığı bir müsabaka sonrasında Putin'e çağrıda bulunarak, Rus vatandaşlığı almak istediğini belirtmişti.

Kevin, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum" diye konuşmuştu.


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