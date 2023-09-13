ABD'li Demokrat kadın aday, canlı yayında cinsel ilişkiye girip, izleyicilerden bağış istedi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:21

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:21

ABD'nin Virginia eyaletinden Temsilciler Meclisi Demokrat adayı Susanna Gibson, pornografik bir web sitesinde yayınlanan canlı yayında eşi ile birlikte cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Gibson, çeşitli cinsel ilişki pozisyonlarını gerçekleştirmeleri karşılığında izleyicilerden para ödemelerini talep etti.

Susanna Gibson'ın, web sitesindeki ekran görüntüleri Associated Press ile paylaşıldı.

Videoların paylaşılmasını "yasaların ve mahremiyetinin ihlali" olarak kınayan Gibson, videoların ifşa edilmesini "en kötü siyaset" olarak nitelendirdi.

Gibson, "Bu beni yıldırmayacak ve susturmayacak. Siyasi rakiplerim ve onların Cumhuriyetçi müttefikleri bana ve aileme saldırmak için cinsel suç işlemeye hazır olduklarını kanıtladılar çünkü kadınlar konuştuklarında onları susturmak için geçmeyecekleri bir çizgi yok" dedi.

Gibson, videoların ifşa edilmesinin "kendisini ve ailesini küçük düşürmek için tasarlanmış mahremiyete yasadışı bir saldırı" olduğunu kaydetti.

"VİDEONUN PAYLAŞILMASI SUÇ TEŞKİL EDİYOR"

Gibson'ın avukatı Daniel P. Watkins, videoların yayılmasının Virginia'nın intikam pornosu yasasının ihlali anlamına geldiğini, bu yasaya göre başka bir kişinin çıplak ya da cinsel görüntülerini "zorlamak, taciz etmek ya da korkutmak" amacıyla "kötü niyetle" yaymanın ya da satmanın suç olduğunu dile getirdi.

Avukat Watkins, "Burada suç teşkil eden bir eylem gerçekleşmiştir ve bu da Cumhuriyetçi bir ajan tarafından intikam pornosu yayılmasıdır" dedi.

CUMHURİYETÇİ RAKİBİ KONUŞTU

Pratisyen hemşire ve evli ve iki çocuk annesi olan 40 yaşındaki Gibson, Haziran ayındaki ön seçimi kazandı ve eyaletteki en rekabetçi bölgelerden birinde Cumhuriyetçi iş insanı David Owen'a karşı yarışıyor.

Owen, rakibinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından "Susanna ve ailesi için zor bir dönem olduğundan eminim ve ben de kampanyama odaklanmış durumdayım" açıklamasında bulundu.