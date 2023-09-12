Putin'den ABD'ye 'seyreltilmiş uranyum' yanıtı: Şimdi de kendileri savaş suçu işliyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:47

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşuyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, konuşmasının başında Uzakdoğu'nun Rusya için 21. yüzyıldaki stratejik önceliklerden biri olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Küresel ekonominin değişmeye devam ettiğinin ve bunun en başta Batı'nın finansal ilişkiler sistemini yıkmasından kaynaklandığının altını çizen Putin, bu gelişme ışığında Batı'nın şablonlarına göre değil, tüm insanlık için işbirliğine hazır olan ülkelerin listesinin genişlediğini belirtti. Konuşmasına devam eden Putin, şunları aktardı:

"Küresel ekonominin son yıllarda nasıl değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini çok iyi biliyor ve görüyoruz. Buna başta Batılı ülkeler olmak üzere bazı ülkelerin birçok açıdan bizzat oluşturdukları ve geliştirdikleri finansal, ticari ve ekonomik ilişkiler sistemini kendi elleriyle yok etmeleri yol açtı. Böyle bir süreçte hiçbir dış baskıya boyun eğmeyen, kendi çıkarlarını esas alan ülkeler arasındaki gerçek ticari işbirliği alanının genişlemesi çok önemlidir."

2024'TEKİ DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Putin'e 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılıp katılmayacağı soruldu.

Putin, "Yasalar uyarınca parlamentonun yıl sonunda seçim kararını alması gerekiyor. Parlamento seçim tarihini belirlediğinde konuşuruz" yanıtını verdi.

"ABD'DE KİMİN BAŞKAN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

2024 yılında ABD'de yapılacak seçimler hakkında da konuşan Putin, ABD'de kimin başkan seçileceğini bilmediklerini ancak kim seçilirse seçilsin hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı.

Putin, "Kim seçilirse seçilsin ABD dış politikasında Rusya'yla ilgili ilkesel değişiklikler olmayacağını düşünüyorum" dedi.

"TRUMP'IN BAŞINA GELEN HER ŞEY SİYASİ SAİKLİ SORUŞTURMA"

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki soruşturma sürecini değerlendiren Putin, "Günümüz koşullarında yaşananlar, bence bizim için iyi. Zira bu, başkalarına demokrasiyi öğretme iddiasında bulunamayacak olan Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor. Trump'ın başına gelen her şey, bir siyasi rakibe siyasi saiklerle yapılan soruşturmadır. ABD, bununla iç sorunlarını açığa çıkarıyor. Bu iyi, zira kimin bizimle mücadele ettiğini gösteriyor" dedi.

Trump'a Rusya'yla özel ilişkileri bulunduğu konusunda yöneltilen suçlamaların tamamen saçma olduğunu kaydeden Putin, "Ancak Trump, başkanlığı döneminde Rusya'ya herkesten daha fazla yaptırım uyguladı. Bu nedenle kim seçilirse seçilsin, yeni bir gelecek beklenebileceğini söylemek bizim için zor. Köklü bir değişiklik olması pek mümkün değil, çünkü mevcut ABD yönetimi, Amerikan toplumunu Rusya karşıtı bir çizgiye ve ruh haline getirdi" yorumunda bulundu.

"UKRAYNA'YA F-16 SEVKIYATI SADECE ÇATIŞMAYI UZATACAK"

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştiren Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurguladı.

Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin tedarik edilmesinin de cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ve yalnızca mermilerin kullanıldığı bölgede kontaminasyona yol açacağını belirten Putin, "Kötü, çok kötü. Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin tedariki bir suçtur. Çok kısa süre önce ABD yönetimi misket bombalarının kullanılmasını savaş suçu sayıyordu. Bunun suç olduğunu kamuoyu önünde ilan ettiler. Şimdi de kendileri bu suçu işliyor. 155 mm kalibreli mühimmatlar tükendiği ve onları Avrupa'da ve ABD'de üretmek zor olduğunu için, cephaneliklerinde me varsa onu tedarik ediyorlar. Seyreltilmiş uranyumlu misket bombaları da gönderildi. Tüm bunlar, benim değil kendilerinin söylediği suçlardır. Suç olduğunu söylediler ancak bunu bizzat kendileri yapıyorlar" dedi.

Putin, "Eğer Kiev müzakerelere hazırsa, bunu kendi söylesin. Eğer ABD Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu düşünüyorsa, o zaman Zelenski'nin müzakereleri yasaklayan kararnamesini iptal etsinler. Blinken hazır olduklarını söylüyorlar. Pekala, o zaman ilk adım olarak bunu iptal etsinler" diye konuştu.

"PAŞİNYAN İLE SÜREKLİ İRTİBATTAYIM"

Dağlık Karabağ'da son dönemde tırmanan gerilim ve Ermenistan'ın ABD'yle ortak tatbikat yapması nedeniyle "Erivan'da eksen kayması yaşandığına" dair yorumlara yanıt veren Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halinde olduğunu ve hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

Putin, "Paşinyan bana detaylı bir yazı gönderdi. Kendisiyle temas halindeyim, burada Ermenistan ve Başbakan Paşinyan'la hiçbir sorun yok. Herhangi bir 'eksen kayması' olduğunu düşünmüyorum. Yaşananları görüyoruz, anlıyoruz" dedi.