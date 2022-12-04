ABD'li diplomattan 'Putin samimi değil' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, "Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.
Nuland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
Ukrayna ile barışın sağlanması konusunda samimi olmadığını söyleyerek, "Putin,
Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda samimi değil. Diplomasi herkesin hedefi
ama karşınızda istekli bir ortağa sahip olmalısınız. İster enerji saldırıları
olsun, ister Kremlin'in söylemi ve genel tutumu olsun, Putin'in buna samimi veya
hazır olmadığı çok açık. Benim burada asıl mesajım, Putin'in yeni bir barbarlık
düzeyine ulaştığı, sivillerin evlerini elektrik, ısı ve sudan mahrum bıraktığı
bu zor zamanda Ukrayna halkıyla dayanışma mesajıdır. Ancak Ukrayna bu savaşı
kazanıyor ve Putin kaybediyor. Siz Ukraynalılar hepimiz için savaşıyorsunuz ve
Ukrayna'nın direnmesi ve kazanması için sizi destekliyoruz. Ukrayna'nın zaferi,
özgürlüğün zaferi anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.
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