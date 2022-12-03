Zelenski'den Ukraynalı asker ve polise ödül töreni: Devlet nişanı verildi
Rus esaretinden kurtulan Ukraynalı bin 331 asker ve polise devlet nişanı verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana, Rus esaretinden esir takası yapılarak özgürlüğüne kavuşan bin 331 Ukraynalı asker ve polisi devlet nişanı ile ödüllendirdi.
Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya tarafıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri esir takası sonucu özgürlüğüne kavuşan asker, polis ve sağlık çalışanlarına ödül takdim ettiğini belirtti.
Ödül töreninde konuşan Zelenski, Rus esaretinde kalan Ukraynalıların ülkelerine iade edilmesi için çaba harcayan herkese teşekkür ederek, "Bin 331 Ukraynalı, 24 Şubat'tan bu yana Rus esaretinden kurtarıldı. Ama herkesi, işgalciler tarafından esir alınan herkesi iade etmeliyiz" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!