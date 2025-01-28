ABD'li gazeteciden Biden iddiası: Putin'i öldürmeye çalıştı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:24

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'li yetkililerin Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.

“Biden yönetimi Putin'i öldürmeye çalıştı” diyen Carlson, bu görüşünü destekleyecek herhangi bir ayrıntı ya da argüman sunmadı.

Carlson, iddia edilen bu çabanın Joe Biden'ın başkanlığının son döneminde dikkat dağıtmak için kaos yaratmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu öne sürdü.

Putin'i ortadan kaldırmaya yönelik varsayımsal girişimi “delilik” olarak nitelendiren Carlson, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Rusya'yı ve nükleer cephaneliğini kimin kontrol edeceğini sorguladı.

Carlson'a göre, ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevdeki son iki ayında ABD ile Rusya arasında “Putin'i öldürmek gibi gerçek bir savaş için çok çaba harcıyordu.”

TUCKER CARLSON KİMDİR?

Tucker Carlson, 16 Mayıs 1969'da doğmuş Amerikalı bir gazeteci, politik yorumcu, yazar ve televizyon sunucusudur. Özellikle muhafazakâr çevrelerde tanınan ve etkili bir isim olan Carlson, Amerikan sağında önemli bir figürdür. Kariyerine 1990'ların başında basılı gazetecilikle başlayan Carlson, The Weekly Standard gibi muhafazakâr yayınlarda çalıştı. Daha sonra televizyona geçiş yaparak CNN'de yayınlanan "Crossfire" adlı tartışma programında yer aldı. Burada liberal ve muhafazakâr sesleri karşı karşıya getirerek dikkat çekti.

Carlson, MSNBC'de kısa bir süre program sunduktan sonra 2009'da Fox News'e katıldı. 2016'dan itibaren "Tucker Carlson Tonight" programını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu programda, kültür savaşları, göç politikaları, Amerikan elitizmi ve küreselleşme karşıtı görüşler gibi konulara yoğunlaştı. 2023 yılında Fox News'ten ayrıldıktan sonra, bağımsız bir medya formatına yönelerek programlarını Twitter (X) üzerinden yayınlamaya başladı. Bu platformda özgün içeriğiyle dikkat çekti ve izleyici kitlesini korumayı başardı.

PUTİN'LE RÖPORTAJI

2023'teki bağımsız medya kariyeri sırasında dikkat çeken bir olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj oldu. Bu röportajda Putin ile küresel politikalar, ABD-Rusya ilişkileri ve dünya sahnesindeki güncel meseleler üzerine derinlemesine konuştu. Bu görüşme, Carlson'ın uluslararası bir figür olarak etkisini ve tartışma yaratan bir gazeteci olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Putin gibi bir liderle yapılan bu röportaj, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı ve hem destek hem de eleştiriler aldı.

Tucker Carlson, gazetecilik kariyerinde, güçlü muhafazakâr perspektifi ve tartışmalı söylemleriyle Amerikan sağının önemli seslerinden biri olmaya devam ediyor.