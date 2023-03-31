ABD'li General, Bahmut'un 'katliam festivali'ne dönüştüğünü söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Ukrayna'da şiddetli çatışmalara sahne olan Bakhmut kentinin, Rus güçleri için bir "katliam festivaline dönüştüğünü" ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:20
ABD'li General, Bahmut'un 'katliam festivali'ne dönüştüğünü söyledi
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ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde milletvekillerine hitap etti.

Mark Milley, Ukrayna'da şiddetli çatışmalara sahne olan Bahmut kentinin, Rus güçleri için bir "katliam festivaline" dönüştü.

Mark Milley, Rus güçlerinin son üç hafta içinde harabeye dönmüş Bahmut'ta ilerleme kaydedemediğini belirterek, "Bu Ruslar için bir katliam festivali. Bahkmut civarında ağır darbe alıyorlar ve Ukraynalılar çok çok iyi savaştılar" dedi.

Rus güçlerinin "şu anda öncelikle Bakhmut'ta muharebe operasyonları yürüttüğüne" dikkat çeken Milley, "Muhtemelen 6 bin kadar gerçek paralı asker ve belki de birçoğu hapishanelerden gelen 20-30 bin kadar da acemi asker var" diye konuştu.


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