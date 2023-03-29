Ukrayna: Rusya'ya ait Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Bahmut’ta Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M bombardıman uçağının düşürüldüğü bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Bahmut bölgesinde Rus Su-24M tipi bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze birimleri bu gece bir Rus Su-24M bombardıman uçağını imha etti. Müdahale saat 01:30 sularında Bakhmut yönünde gerçekleşti” denildi.
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