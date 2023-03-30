Ukraynalı tank bölük komutanı: 'Ülkemin topraklarını korumak için cephedeyim'

Tankın güçlü, etkili ve savaş için son derece önemli bir araç olduğunu dile getiren İskra, şu ifadeleri kullandı:

"Cephede arazideki çatışmalarda tankın önemli bir rolü var. Onun görevlerinden biri piyadeleri desteklemesi. Ayrıca, 10 kilometreye kadar atış yapabildiğimiz için tank bir topçu sistemi gibidir. Tank evrensel bir silahtır."