ABD'li Kongre üyesi, rap şarkısı eşliğinde mitingde dans etti

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:01

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:01

New York demokratlarından Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Cumartesi günü bir siyasi miting sırasında rapçi Cardi B'nin 'Enough' şarkısı eşliğinde sahnede zıplarken görüldü.

Kongre üyesi, daha ılımlı Westchester adayı George Latimer'e karşı yarışan New York Demokratlarından Temsilci Jamaal Bowman için Bronx'ta düzenlenen mitinge katıldı.

Fox News is big mad that we’re for the many, not the money.



We rallied 1200 people in the Bronx to take on dark money, get fired up, and send busloads of volunteers to canvass and phone bank.



It’s called organizing. And it’s fun as hell.



Get into it: https://t.co/KhvvokqBG6 https://t.co/xJpJIi2HhM pic.twitter.com/bBx3HhjsLH — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 24, 2024

Ocasio-Cortez'in sahnede Cardi B şarkısı söylerken dans etti. Şarkıdaki mesajlardan birinde, 'Ben ve sen, kimi seçecekler biliyorsun' olurken, politikacının karşı adaylara mesaj gönderdiği ifade edildi.

Fakat Cortez'in bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirildi.