ABD'li Kongre üyesi, rap şarkısı eşliğinde mitingde dans etti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, siyasi miting sırasında birçok küfür de içeren rap şarkısıyla dans etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:01
ABD'li Kongre üyesi, rap şarkısı eşliğinde mitingde dans etti
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New York demokratlarından Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Cumartesi günü bir siyasi miting sırasında rapçi Cardi B'nin 'Enough' şarkısı eşliğinde sahnede zıplarken görüldü. 

Kongre üyesi, daha ılımlı Westchester adayı George Latimer'e karşı yarışan New York Demokratlarından Temsilci Jamaal Bowman için Bronx'ta düzenlenen mitinge katıldı.

 

Ocasio-Cortez'in sahnede Cardi B şarkısı söylerken dans etti. Şarkıdaki mesajlardan birinde, 'Ben ve sen, kimi seçecekler biliyorsun' olurken, politikacının karşı adaylara mesaj gönderdiği ifade edildi. 

Fakat Cortez'in bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirildi.


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