Rusya'dan ABD'ye biyolojik silah suçlaması: Saklayacak bir şeyleri var

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:09

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, katıldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Vyacheslav Volodin, ABD'nin askeri ve biyolojik faaliyetlerinin tüm insanlık için bir "tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Volodin, "Washington'un askeri-biyolojik faaliyetleri tüm insanlık için bir tehdit oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için birlikte önlemler almak önemlidir" diye konuştu.

Rus uzmanların, "ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri ve biyolojik faaliyetlerine ilişkin gerçekleri ortaya çıkardığını" belirten Volodin, "ABD'nin Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Stoklanmasının Yasaklanması Sözleşmesini ihlal ettiği de teyit edilmiştir. ABD ve uyduları, bu suçları soruşturmak üzere bir komisyon kurulması için ülkemiz tarafından hazırlanan bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesini beklendiği üzere engellediler" dedi.

Volodin, ABD ve ortaklarının bu konuda "saklayacak bir şeyleri olduğunu" ileri sürdü.