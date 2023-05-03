ABD'li milletvekiline içki fırlattı: Darp suçundan yargılanacak

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz'e içki fırlattığı için tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan kadın, "seçilmiş bir kişiyi darbetmekten" yargılanacak.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 08:27
ABD'li milletvekiline içki fırlattı: Darp suçundan yargılanacak
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Florida Eyaleti Walton County Polis Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da, Selena Chambers (41), Floridalı Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'e içki fırlattığı gerekçesiyle tutuklandı.

"Seçilmiş bir yetkiliyi darbetmekten" yargılanacağı belirtilen Chambers, 1000 dolarlık kefaletle ertesi gün serbest bırakıldı.

Gaetz, konuya ilişkin açıklamasında, eşiyle birlikte katıldığı özel bir davette Chambers'ın, kendisine küfür edip ardından sol omzuna içkisini fırlattığını öne sürdü.

Cumhuriyetçi Milletvekili Gaetz, Demokrat Partiyi desteklediğini iddia ettiği Chambers'ın, eski Başkan Donald Trump karşıtı "Direniş" adlı siyasi grubun üyesi olduğunu öne sürdü.

Polis raporlarına göre, Chambers ise alkollü olduğu sırada ayağı takılarak içkisini Gaetz'in üzerine yanlışlıkla döktüğünü söyledi.

Milletvekili Gaetz'e içki fırlatmaktan tutuklanan Amanda Kondratyev isimli başka bir kişi, 2019'da 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.


ABD ABD Temsilciler Meclisi

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