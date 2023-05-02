ABD'nin Bin Ladin operasyonu: Yüzlerce yeni fotoğraf ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:11

El Kaide lideri Usame bin Ladin, yüzyılın en önemli özel operasyonlarından biriyle 2011 yılında Pakistan’ın Abbottabad kentinde öldürülmüştü. O sırada Beyaz Saray’daki gergin atmosferi gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre fotoğraflar, Washington Post tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında Obama Başkanlık Kütüphanesi’ne yapılan bir taleple yayınlandı. Fotoğraflar, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetimi sırasında Beyaz Saray fotoğrafçıları tarafından çekildi. Fotoğraflar, Amerikan askerlerinin bin Ladin'i öldürme çabalarını uzaktan takip ettikleri için ABD’nin üst düzey liderliği saflarındaki bariz gerilimi gösteriyor.

Usame bin Ladin’i öldürme operasyonu, kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne, Pentagon binasına ve Pensilvanya’daki bir alana düşürülmesinden yaklaşık dokuz yıl sekiz ay sonra geldi. Terör örgütü neredeyse dünyayı durma noktasına getiren saldırısında yaklaşık üç bin kişinin ölümüne neden oldu. Eski ABD Başkanı George Bush yönetiminin parmağı hızla Usame Bin Ladin’e ve birlikte kurduğu terör örgütü El Kaide’yi asıl suçlu olarak gösterdi. Washington, Usame bin Ladin’in yakalanmasına veya öldürülmesine katkıda bulunanlara 25 milyon dolarlık bir ödül açıkladı.

OPERASYON

Dönemin üst düzey yönetim yetkilileri Usame bin Ladin’in Pakistan’daki bir yerleşkede olabileceği değerlendirmesine dayanarak Eylül 2010’da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile çalışmaya başladı.

ABD istihbaratının mücadelesi arttı ve Mart ortasında Başkan Obama, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir dizi toplantısının başkanlığını devraldı. 29 Nisan’da Obama operasyonu başlatma emrini verdi.

Beyaz Saray günler sonra 1 Mayıs’ta halka açık tüm turları iptal etti. Resmi fotoğrafçılar olayları belgeledikçe, hükümet üyeleri ve diğerleri operasyon odasına doluşmaya başladı. Saat 13:22’de CIA direktörü Leon Panetta operasyona başlama emrini verdi. Saat 15:30’da ABD Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterler, Usame bin Ladin’in bulunduğuna inanılan Pakistan’ın Abbottabad kentindeki yerleşkeye yaklaştı.

Washington Post’un Cumartesi günü yayınladığı haberine göre saat 04:00’da ulusal güvenlik ekibinin üyeleri Obama ile birlikte operasyon odasına hızla girdi dedi. Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza da odadaydı ve fotoğraf çekiyordu.

Souza saat 04:05’te bugün ikonik hale gelen Obama ve danışmanlarının baskının canlı yayınını izlediği fotoğrafı çekti. Masadaki belge Obama Kütüphanesi kopyasında hala net görünmüyor. Kütüphane, gazetenin içeriğini ulusal güvenlikle ilgili gizli bilgi olarak nitelendiren 307 fotoğrafı sakladı. Sonunda Usame bin Ladin’in cesedi aynı gün Umman Denizi’ne bırakıldı. Öldürülmesinden saatler sonra, saat 23:35’te Obama, televizyonda yayınlanan bir konuşmada Beyaz Saray’ın içinden ulusa ve dünyaya seslendi.

Obama açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün benim talimatımla ABD, Pakistan’ın Abbottabad kentinde bir operasyon başlattı. Küçük bir ABD ekibi operasyonu olağanüstü cesaret ve yetenekle gerçekleştirdi. Hiçbir Amerikalı yaralanmadı. Sivil kayıplardan kaçınmaya özen gösterdiler. Karşılıklı çatışmada Usame bin Ladin’i öldürdüler ve cesedini ele geçirdiler. Bu gece, bu sonuca ulaşmak için yorulmadan çalışan sayısız istihbarat ve terörle mücadele uzmanına teşekkür ediyoruz. ABD halkı operasyonu görmese ve isimlerini bilmese de bu gece yaptıkları işten ve adaleti sağlama çabalarının sonucundan memnunlar.”