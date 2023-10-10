ABD'li muhabirler canlı yayında saldırıya yakalandı
ABD haber kanalı NBC'nin haber ekibi, Gazze’ye yakın bir bölgede çekim yapmaya devam ederken bombalara yakalandı
ABD'nin ünlü haber kanallarından NBC, çatışmaları canlı yayınlamak zorunda kaldı. NBC muhabiri Richard Engel ve ekibi, patlayan roketlerden kendilerini koruyabilmek amacıyla siper alırken aynı anda da canlı yayın yaptı.
Engel'in videoda, "Buraya çok sayıda ateş açıldı. İsrail toprakları içinde olmamıza rağmen burası hala çok aktif bir çatışma bölgesi. Gelen sesler sadece roket sesleri değil" ifadelerinde bulundu.
Ekibiyle birlikte yara almadan kurtal Engel, "Az önce yaşadığımız o büyük yaylım ateşi geçmiş gibi görünüyor. Dalgalar halinde geliyorlar ama bu seferki neredeyse tam tepemizdeydi" dedi.
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