Hamas üst düzey liderinden rehine açıklaması

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:11

İsrail'de 7 Ekim sabahı Hamas militanları tarafından başlayan "Aksa tufanı" operasyonu sonrası Orta Doğu yeniden kan gölüne döndü. Hamas'ın Lübnan'da sürgünde bulunan üst düzey liderlerinden Ali Barakeh, "Hamas, uzun süre dayanacak roket cephaneliğine sahip" açıklamasında bulundu.

Associated Press'e konuşan Barakeh, "Bu savaş için ve tüm senaryolarla, hatta uzun savaş senaryosuyla başa çıkmak için iyi hazırlandık" dedi ve Hamas'ın İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan kişilerin ve hatta ABD'de tutuklu bulunan bazı Filistinlilerin serbest bırakılmasını sağlamak için rehineleri kullanacağını sözlerine ekledi.

Barakeh, Gazze'deki az sayıda üst düzey militanın İsrail'e yapılacak saldırıdan haberdar olduğunu ve grubun en yakın müttefiklerinin bile zamanlama konusunda önceden bilgilendirilmediğini söyledi.

Saldırının planlanmasına İran'dan yardım aldıkları yönündeki haberleri yalanlayan Barakeh, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın "Gazze bir imha savaşına maruz kalırsa savaşa katılacaklarını" söyledi.

Hamas'ın bile operasyonun boyutları karşısında şoke olduğunu "Bu büyük çöküş bizi şaşırttı" sözleriyle belirten Barakeh, İsrail'in saldırıyı engellemesini ya da hafifletmesini beklediklerini söyledi.

Barakeh ayrıca, "Bazı kazanımlar elde etmeyi ve esirleri takas etmeyi planlıyorduk. (İsrail ordusu) Bu ordu, kağıttan kaplan çıktı" ifadesinde bulundu.