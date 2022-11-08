ABD'li Nvidia firması, Çin'de kullanılan çip üretti
ABD'li çip üreticisi Nvidia, ABD'nin Çin'e çip satılmasını önleyen ihracat kısıtlamaları ile uyumlu yeni bir çip üretti.
ABD, Çin'in teknoloji ve askeri alandaki ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla yeni önlemleri Ekim ayında devreye aldı. Alınan önlemler, Çin'e ileri teknoloji çip satışını ve çip üreten ekipmanın satışını neredeyse tamamen durdurdu.
Nvidia, ABD'li şirketleri dünyanın başlıca pazarlarından biri olan Çin'den mahrum bırakan bir çip ürettiklerini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Nvidia firması, Çinli şirketlerin yeni çip ile ürettikleri bilgisayarları halihazırda pazarladıklarını belirtti.
A800 isimli çip, ABD'li bir şirketin Çin'e yönelik yeni kısıtlamalara uygun olarak ürettiği ilk gelişmiş işlemci oldu.
Nvidia, yeni kısıtlamalar nedeniyle Ekim'de sona eren üç aylık dönemde 400 milyon dolar gelirden mahrum kalabileceğini belirtmişti.
Nvidia, yeni çip için Ticaret Bakanlığı'ndan onay alıp almadığı konusunda sorulara yanıt vermezken Ticaret Bakanlığı sözcüsü de konu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
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