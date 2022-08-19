Çin'den, ABD'ye 'çip tasarısı' tepkisi: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin, Çip ve Bilim Yasası'na tepki gösterdi.
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Kongresi tarafından kabul edilen Çip ve Bilim Yasası'nın ilgili şirketlerin Çin'deki normal ekonomik, ticari ve yatırım faaliyetlerini kısıtlayan hükümler içerdiğini, bunun da ayrımcı, küresel yarı iletken tedarik zincirini kıracak ve uluslararası ticareti bozacak nitelikte olduğunu kaydetti.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD mevzuatının ABD çip sektörüne sağlanacak büyük miktarda destekle tipik bir ayrımlaşmış endüstri destekleme politikası olduğunu söyledi.
Shu Jueting, ABD yasa tasarısının konuyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile açıklık, şeffaflık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uygun olması, küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin güvenliğini, istikrarını korumaya ve parçalara ayrılmayı önlemeye yardımcı olması gerektiğini söyledi.
Shu, Çin'in tasarıya şiddetle karşı çıktığını ve uygulanmasındaki ilerlemeyi takip etmeye devam edeceğini söyleyerek, Çin'in gerektiğinde meşru haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla güçlü tedbirler alacağını da sözlerine ekledi.
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