ABD'li özel temsilciden Türkiye çıkışı: Çatışmalar bir an önce durdurulmalı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nikolas Granger, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na karşı olduklarını belirterek, terör örgütü YPG/SDG'yi ABD'nin "ortakları" olarak niteledi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nikolas Granger, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin konuştu.
Nikolas Granger, "Suriye'deki toplulukların ve ailelerin yaşamlarını daha da istikrarsızlaştıran askeri harekata karşı olduğunu" söyledi.
Granger, “Sivillerin ve ABD askerlerinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturan çatışmalar bir an önce durdurulmalı” ifadelerini kullandı.
Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın bölgede tehditleri artırdığını öne süren Granger, “Bu tür eylemler, ABD Koalisyonu'nun IŞİD'e karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atıyor ve IŞİD'e karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi de tehdit ediyor” dedi.
Granger, “Gerilimin tırmanmasının IŞİD'le mücadele hedeflerimiz üzerindeki etkilerine ilişkin ciddi endişelerimizi Türkiye'ye ilettik. Son tırmanış sonucunda meydana gelen sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz” diye konuştu.
Granger, terör örgütü YPG/SDG'yi "ortak" olarak nitelendirerek, “Suriyeli ortaklarımızı (YPG/SDG) gerilimi tırmandırmaya karşı uyardığımız gibi Türkiye'yi de bu tür operasyonlara karşı uyardık” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- İstiklal Caddesi için yeni karar