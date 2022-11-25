ABD'li özel temsilciden Türkiye çıkışı: Çatışmalar bir an önce durdurulmalı

25 Kasım 2022 Cuma, 10:38

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nikolas Granger, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin konuştu.

Nikolas Granger, "Suriye'deki toplulukların ve ailelerin yaşamlarını daha da istikrarsızlaştıran askeri harekata karşı olduğunu" söyledi.

Granger, “Sivillerin ve ABD askerlerinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturan çatışmalar bir an önce durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın bölgede tehditleri artırdığını öne süren Granger, “Bu tür eylemler, ABD Koalisyonu'nun IŞİD'e karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atıyor ve IŞİD'e karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi de tehdit ediyor” dedi.

Granger, “Gerilimin tırmanmasının IŞİD'le mücadele hedeflerimiz üzerindeki etkilerine ilişkin ciddi endişelerimizi Türkiye'ye ilettik. Son tırmanış sonucunda meydana gelen sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Granger, terör örgütü YPG/SDG'yi "ortak" olarak nitelendirerek, “Suriyeli ortaklarımızı (YPG/SDG) gerilimi tırmandırmaya karşı uyardığımız gibi Türkiye'yi de bu tür operasyonlara karşı uyardık” ifadelerini kullandı.