ABD'li porno yıldızı Kagney Linn Karter evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:24

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:24

ABD'li porno yıldızı 36 yaşındaki Kagney Linn Karter, intihar nedeniyle "trajik" bir şekilde hayatını kaybettiği bildirildi.

Karter'ın geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunduğu belirtilirken, intihar etmesine neyin sebep olduğu açıklanmadı.

Arkadaşları, Karter'ın öldüğünü doğrulayarak, "Kagney birçok şapka takan bir kadındı; o bir oyuncu, bir şarkıcı, bir dansçı, bir kız ve bir arkadaştı. Cleveland'daki stüdyomuza ilk kez 2019 Kasım'ında, Los Angeles'tan yeni taşınmış, kimseyi tanımadığı ve kimsenin de onu tanımadığı yepyeni bir toplulukta, direğe geri dönmeye hazır bir şekilde geldi. Bizimle son (direk dansı) dersi 7 Şubat'ta, Kagney trajik bir şekilde evinde canına kıymadan iki haftadan kısa bir süre önceydi" açıklamasında bulundular.

Porno yıldızı Karter'ın, çeşitli porno filmlerindeki performanslarıyla sektörde ün kazandığı kaydedildi.

Karter, sektöre ilk girişinden bu yana çok sayıda porno filminde rol aldığı ve önemli bir takipçi kitlesi elde ettiği belirtildi.



