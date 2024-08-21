ABD'li porno yıldızının ölüm nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:49

Mart ayında evinde ölü bulunan yetişkin film yıldızı Sophia Leone'nin ölüm nedeni ortaya çıktı.

26 yaşındaki Leone, 1 Mart'ta ABD'nin New Mexico eyaletinin en büyük kenti Albuquerque'deki evinde ölü bulunmuştu.

Polis, vücudunda herhangi bir travma belirtisi olmamasına rağmen, ölümünün başlangıçta “şüpheli” ve “benzersiz” olarak araştırıldığını söyledi.

Polis, Leone'nin kazara aşırı doz aldığını doğruladı, ancak hangi maddeleri aldığının belli olmadığı açıklandı.

TMZ tarafından elde edilen bir polis raporunda Leone'nin, annesinin polise kızının geçmişte intihar düşünceleri olduğunu ve çok içki içtiğinin bilindiğini söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında son Instagram paylaşımında Leone, 300 bin takipçisini “dışarı çıkmaya ve bugün hayatı biraz daha fazla takdir etmeye” teşvik etti.

Leone, 2014 yılında yetişkin film endüstrisine girdi ve IMDb sayfasına göre 80'den fazla sahnede rol aldı.