ABD'li senatör, Biden yönetimini hedef aldı: Ordu, her geçen gün zayıflıyor

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, ABD ordusunun "her geçen gün zayıfladığını" öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:09
ABD'li senatör, Biden yönetimini hedef aldı: Ordu, her geçen gün zayıflıyor
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, katıldığı bir televizyon programında konuştu.

Tommy Tuberville, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin çevre ve iklim girişimlerini eleştirerek, ABD ordusunun "her geçen gün zayıfladığını" ileri sürdü.

Tuberville, "Askeri liderliğimizin kafasının her geçen gün daha da karıştığını biliyorsunuz. Her geçen gün daha da zayıflıyor. Sadece Alabama'da 600 savunma müteahhidimiz var. Ve gruplarının veya tedarik zincirlerinin karbondioksit emisyonlarını bileşenler kendilerine gelmeden önce nasıl hesapladıklarını ve klima ünitelerinin ne kadar emisyon ürettiğini öğrenmek zorunda kalacaklar. Sonra bir bomba patlatıldığında, ateş edildiğinde, patlamalar meydana geldiğinde ne kadar karbondioksit üretildiğini bilmek isteyeceklerdir" dedi.

Tuberville, Çin'in ABD'ye karşı tutumunu değerlendirerek, "Bence geceleri yatıp kalkıp ordumuza nasıl zarar verebileceklerini düşünüyorlar, çünkü şu anda yaptıkları şey bu" diye konuştu.


ABD ABD Başkanı Joe Biden Çin

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