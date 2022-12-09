Rusya'dan ABD ile görüşme açıklaması: Toplantılar İstanbul'da devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ve ABD’li diplomatların İstanbul'da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'da Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün düzenlediği oturumda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.
ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının "zor" olduğunu belirterek, "Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık" dedi.
Diğer yandan, bir süre sonra ABD ile yüz yüze görüşmeleri yeniden başlattıklarını belirten Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların bugün Türkiye'de bir araya geldiği bilgisini paylaştı.
Ryabkov, "Bugün İstanbul'da ilgili daire başkanları düzeyinde toplantı yapılıyor. Bu, ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları istişare etmek için zaman zaman düzenlenen etkinliktir. Bu rahatsız edici konular nelerdir? Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin çalışması konusu bu toplantıda ele alınıyor. Bu görüşme, ABD ile önemli konularda diyaloğu yeniden başlattığımıza dair bir sinyal değildir. Bu bir çalışma toplantısıdır" diye konuştu.
ABD ile çeşitli düzeylerdeki temaslarda iki ülkenin konsolosluklarının çalışması ve Rus vatandaşlarına vize verilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Ryabkov, "Amerikalılar ile tutuklu değişimi konusunda diyalog aracısız doğrudan yürüdü ve yürüyecek" ifadesini kullandı.
Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in takasının Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü müzakereler sonucunda gerçekleştiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle yeni tutuklu takasları yapılabileceğini ifade etti.
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