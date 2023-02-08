ABD'li senatör, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a yönelik satışına yeşil ışık yaktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:29

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:29

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Washington'da düzenlenen Delphi Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Bob Menendez, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a yönelik satışına yeşil ışık yaktığını söyledi.

Menendez, "İki gün önce Yunanistan'ın F-35 talebini imzaladım. Bunu Yunan halkının hayranı olduğum için yapmadım. Bunu yaptım, çünkü bu ülke bizim değerlerimizi paylaşan ve önemli alanlarda bizimle aynı çizgide olan bir ülke. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, komşularına karşı düşmanca değil, tam tersi bir ülke için" diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkileri Komitesi'nde de mutabakat sağlandıktan sonra, Washington yönetiminin satış kararını Kongre'ye bildireceği ve bundan sonra savunma sözleşmesinin onaylanması için öngörülen prosedürün izleneceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA DEĞİNDİ

Menendez, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine karşı olduğunu yineleyerek, "Bir ülkeyle ortak değerlerimiz ve stratejik çıkarlarımız olduğunda, bu konuda yetki sahibi olan Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı olarak yeşil ışık yakmakta bir sorun görmüyorum. Bu koşullar altında imza atmakta bir sorun görmüyorum. Ancak bir ülke bunun tam tersini yaparsa, o zaman evet, böyle bir satışı kabul etmekte sorun yaşarım" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik kaldırılan silah ambargosuna değinen Menendez, "Benim teşvik ve yardımlarımla silah ambargosunu kaldırdığımızı görmekten memnuniyet duyuyorum; bunun nedeni Kıbrıs'ın bir ton saldırı ya da savunma teçhizatı alacak olması değil, Kıbrıs'ın bu hakkını tanımanın çok önemli olmasıydı. Bunun yanı sıra Kıbrıs, Rus gemilerinin yanaşmasını yasaklamak da dahil olmak üzere pek çok önemli şey yapmıştır. Bu, işgalden önce yapıldı" dedi.

"TÜRK ASKERİ, KIBRIS'TAN ÇEKİLENE KADAR ÇALIŞACAĞIM"

Menendez, Türkiye'nin KKTC'de "işgalci" olduğunu iddia ederek, "Kabul edilemez olan, neredeyse yarım yüzyıldır dünyanın en askerileştirilmiş yerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzey kesimi olmasıdır. İstila ve işgal edilmiş, ihtiyaç duyabileceği güvenliğe kıyasla orantısız sayıda Türk askerinin bulunduğu bir yer. Olsa olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı saldırı kabiliyetine sahiptir. Erdoğan'ın, Mağusa'ya ilişkin BMGK kararını ihlal eden son eylemleri... AB bu tutumu kınamaya katılmalıdır. Daha yoğun bir çalışma yapmamız gerekiyor. AB, Türkiye'ye rotasını değiştirmesi çağrısında bulunmalıdır. Senatör olarak kaldığım sürece, son Türk askerinin son postalının Kuzey Kıbrıs'ı terk edeceği gün gelene kadar çalışacağım" diye konuştu.