Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye yardım ekibi gönderileceğini açıkladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:25

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:26

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, Türkiye'ye yardım ekibi göndereceğini açıkladı.

Kiryakos Miçotakis, kabinesiyle bir telekonferans gerçekleştirerek, Türkiye'ye yardım sağlanması hakkında bilgi aldı.

Miçotakis, "Öncelikle Türkiye'de meydana gelen yıkıcı deprem dolayısıyla duyduğum derin üzüntüyü ifade etmek ve Yunanistan'ın Türkiye'ye ilk destek veren ülke olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Anladığım kadarıyla Sivil Savunma Bakanı tarafından daha sonra ve daha ayrıntılı olarak bilgilendirileceğiz; Türk tarafı, kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak EMAK afet müdahale gücünde bir uçağın gönderilmesini onaylamış durumda" dedi.

Depremin yıkıcı olduğunu belirten Miçotakis, "Bizden başka ne isteyebileceklerine bağlı olarak tüm güçlerimizi Türkiye'nin emrine vereceğiz. Benim değerlendirmeme göre, boyutları zaman içinde tam olarak ortaya çıkacak olan yıkıcı bir depremden söz ediyoruz. Bu tür durumlarda her zaman ilk kaygı, enkaz altında kalan mümkün olduğunca çok sayıda insanı kurtarmak ve kurtarmaktır" diye konuştu.

Miçotakis, Türkiye'nin istemesi halinde tıbbi malzeme, battaniye ve çadır gönderebileceklerini sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN'DAN YARDIM EKİBİ GELİYOR

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EMAK afet müdahale ekibinden 21 itfaiyeciden oluşan bir ekip, iki kurtarma köpeği ve özel bir kurtarma aracıyla birlikte, Türkiye'ye yardım misyonu olarak yola çıkacak.

Türkiye'ye sevk edilmesi beklenen ekibe, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan çöken binalarda çalışmalar konusunda uzman bir mühendis subay, EKAB'dan 5 doktor ve kurtarma görevlisinin yanı sıra OASP Başkanı Efthimios Lekkas'ın da eşlik edeceği bildirildi.